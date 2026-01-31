США одобрили возможные военные поставки Израилю на $6,5 млрд

Госдеп США одобрил возможные военные поставки Израилю по трем контрактам на общую сумму более $6,5 млрд, передает Reuters.

Контракты предусматривают продажу легкой тактической машины Joint Light Tactical Vehicle и сопутствующего оборудования на сумму около $1,98 млрд, а также вертолетов AH-64E Apache на $3,8 млрд. Третий контракт заключен на сумму $740 млн.

Ключевыми подрядчиками потенциальных сделок стали компании AM General, Boeing и Lockheed Martin.