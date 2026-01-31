В Орле перед ликвидацией обломков ракеты эвакуируют жителей семи улиц

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что 31 января сотрудники МЧС будут ликвидировать части ракеты, обнаруженные в Орле в конце января. Для обеспечения безопасности проходит эвакуация горожан, которые живут на расстоянии до 500 метров от места расположения боезаряда.

В публикации на странице губернатора во «Вконтакте» указано, что эвакуации подлежат жители домов семи улиц и пяти СНТ. «Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва»,— написано в сообщении.

26 января Андрей Клычков сообщил, что несколькими днями ранее поступила информация об обнаружении элемента взрывного устройства на территории одного из СНТ.