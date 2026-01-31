Дмитриев: Каллас подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не готов возобновлять диалог с Москвой.

«В любой нормальной организации Каю уволили бы уже за одну только эту речь. Она подрывает мирный процесс Трампа и упорную работу миротворцев, одновременно идиотски критикуя успешную встречу в Абу-Даби»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. По его словам, подобные заявления направлены исключительно на срыв переговоров.

29 января Кая Каллас сообщила, что оснований для возобновления диалога между ЕС и Россией нет. Она добавила, что европейским странам нечего предложить «сверх того, чего Москва достигла во взаимодействии с США».