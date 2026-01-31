В Волгоградской области в выходные ожидается дождь со снегом

В Волгоградской области ожидается продолжение непогоды до 1 февраля. По данным ЦГМС, в течение этих дней будут осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега. Температура воздуха днем составит от -1 до +4С.

Фото: администрация Балаковского района

Фото: администрация Балаковского района

31 января осадки начнутся ночью и продолжатся днем. Ночью температура опустится до 0…-5С, днем — до +2…-3С. В воскресенье, 1 февраля, ночью ожидается сильный снег, днем — дождь и мокрый снег. В отдельных северных районах ночью температура может опуститься до -13С, днем — до -2…+3С.

В Волгограде в выходные дни также ожидаются дождь и снег. Ночью температура составит до -3С, днем — около 0…+2С. С 1 по 5 февраля в регионе начнется похолодание: днем — до -12С, ночью — до -15С.

МЧС предупреждает о возможных сложных погодных условиях, включая гололед и туман. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.

Нина Шевченко