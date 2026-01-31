В Астрахани днем 31 января ожидается плюсовая температура

В субботу, 31 января, В Астрахани будет пасмурно, осадки маловероятны, однако на дорогах может образоваться гололедица. Ночью температура составит -3°C…-1°C, днем — -1°C…+1°C. Ветер будет юго-восточный и восточный 5–10 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осадков не будет, возможен гололед

Фото: Нина Шевченко Осадков не будет, возможен гололед

Фото: Нина Шевченко

Утром 1 февраля в Астрахани ожидается -1°C, днем потеплеет до +1°C. Плюсовая температура будет сохраняться и вечером. В течение дня ожидается слабый юго-восточный ветер 1-2 м/с. «Гисметео» прогнозирует замерзающий дождь утром и вечером, а также гололед, туман и изморозь.

В понедельник, 2 февраля, температура опустится до -1°C...-2°C и будет сохраняться на протяжении суток. Рано утром ожидается небольшой дождь. Днем будет северный и северо-восточный ветер со скоростью 2-3 м/с. Вечером направление поменяется на восточное. Скорость составит 4 м/с.

Нина Шевченко