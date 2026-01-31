В Пензе в субботу и воскресенье ожидается снегопад, в понедельник — мороз

Рано утром 31 января в Пензе будет идти сильный снег, а температура воздуха ожидается от -7°C до -8°C. Такие данные приводит «Гисметео».

В понедельник ожидаются морозы, но снегопада быть не должно

Фото: ИА «Общественное мнение»

Днем потеплеет до -4°C, прогнозируется слабый северо-восточный ветер 2 м/с. Снегопад ожидается в течение всего дня. Вечером температура воздуха составит -3°C.

В воскресенье, 1 февраля, до вечера температура будет держаться на уровне -3°C. С утра ветер юго-восточный 3 м/с, в обед направление поменяется на юго-западное. На протяжении дня ожидаются снег и снежные зерна. Вечером похолодает до -14°C.

2 февраля в Пензе ударят морозы до -22°C. Днем температура составит -18°C, а вечером снова похолодает до -22°C. Ожидается юго-западный ветер 2-3 м/с. Снегопад не прогнозируют.

Нина Шевченко