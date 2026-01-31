В понедельник в Саратов вернутся морозы после теплых выходных

С 30 на 31 января в Саратове ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и мороси. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В выходные в Саратове ожидается теплая погода, морозы вернутся в понедельник

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ветер будет дуть с южной и юго-восточной стороны со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3°C до -5°C, днем — от -1°C до -3°C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями местами возможны ухудшение видимости из-за тумана (менее 500 м). Также ожидаются гололедица и изморозь на дорогах.

В воскресенье, 1 февраля, днем прогнозируют -1°C, вечером температура воздуха снизится до -6°C, а ночью — до -10°C. По данным «Гисметео», днем ожидается южный ветер 3-4 м/с с порывами до 9 м/с. Вечером направление сменится на западное. Будет небольшой снег.

Морозы вернутся 2 февраля: днем ожидается температура от -17°C до -19°C, ночью -18°C. Осадков не прогнозируется, ветер слабый — 2 м/с.

Нина Шевченко