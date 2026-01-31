«Спартак» разгромил СКА в Москве и продлил безвыигрышную серию петербуржцев

Московский «Спартак» обыграл СКА на своей площадке в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:0. На 13-й минуте встречи форвард столичной команды Даниил Гутик реализовал большинство 5х3.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Во втором периоде хозяева льда отправили еще две шайбы в ворота армейцев. Нападающий Павел Порядин вновь реализовал лишнего игрока, а все тот же Гутик при игре 5х3 сделал дубль.

Единственную шайбу не при игре в большинстве «Спартак» забросил за две минуты до финального свистка усилиями Никиты Коростелева. Таким образом москвичи продлили безвыигрышную серию армейцев с берегов Невы до шести.

После этого тура СКА продолжает оставаться на восьмой позиции Западной конференции с 53 набранными баллами, «Спартак» идет шестым, на его счету 60 очков. В следующем матче подопечным Игоря Ларионова предстоит проверка ЦСКА, игра пройдет в Москве 1 февраля.

Андрей Маркелов