Хвосты-мосты ждали двенадцать лет

Аэропорт Пулково представил новую версию логотипа компании. Прототип был разработан еще 12 лет назад Студией Артемия Лебедева. В новом лого угадываются разведенные мосты, хвосты самолетов, взлетная полоса и, при желании, буква А (аэропорт) и Л, символизирующая город-герой Ленинград. Сумму контракта стороны не раскрывают, ссылаясь на условия договора. Но в Пулково говорят, что права на разработанный проект 2014 года все это время принадлежали им. От старого логотипа, который, по словам Артемия Лебедева, похож на подводную лодку, компания не отказывается, намереваясь использовать его в винтажных коллекциях мерчандайзинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев и гендиректор «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев на презентации нового логотипа аэропорта Пулково

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев и гендиректор «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев на презентации нового логотипа аэропорта Пулково

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам генерального директора Пулково Леонида Сергеева, идея смены логотипа принадлежит руководителю группы по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям Александре Саблиной, которая более полугода назад обнаружила права на логотип двенадцатилетней давности, договорилась с Артемием Лебедевым об актуальном рестайлинге и убедила руководство компании в необходимости реализации проекта.

Глава аэропорта говорит, что новое лого будет адаптировано под разные каналы коммуникации: внутренних и внешних туристов, а также корпоративной политики. К примеру, логотип должен быть понятен иностранному гостю и не вызывать у него вопроса, в какой город он летит.

Стоимость создания или обновления международных логотипов мировых компаний колеблется в диапазоне от нуля до сумм гораздо выше $1 млн. Google, Coca-cola и Microsoft обошлись в ноль долларов. Twitter — в $15, Nike — в $35, Олимпийские игры в Лондоне 2012 года — в $625 тыс., Pepsi — в $1 млн, British Petroleum — в $211 млн.

Артемий Лебедев в разговоре с «Ъ Северо-Запад» отметил, что в 2014 году у Пулково были другие руководители. «Во время внедрения шрифтовую часть применили, а знак не придумали куда деть,— говорит он.— Этот проект был заказан и принят, но полностью не воплощен. Поэтому он остался в разделе "Музей" на сайте моей студии. Мы тогда и навигацию по аэропорту сделали и разработали проект нового сайта. Была большая комплексная работа, но от нее осталась только шрифтовая часть. А сейчас мы ее обновили, осовременили знак, и, как оказалось, проверка временем пройдена». Во время презентации он сравнил предыдущий логотип Пулково с подводной лодкой, что для воздушной гавани хоть и морского города довольно странно. На вопрос, будет ли студия разрабатывать новый сайт аэропорта, Артемий Лебедев ограничился словами: «Что не сделано, то не обсуждается».

По словам Леонида Сергеева, компания обсуждает идею обновления сайта в сторону его упрощения и минималистичности. «Даже если вы сейчас зайдете к нам на страницу, то увидите, что на открытии — вся информация о том, что мы можем продать и предложить потребителю,— говорит он.— Естественно, тут есть и останется онлайн-табло. Мы будем двигаться в сторону отказа от избыточной информации».

«Наша задача сделать сайт максимально удобным для пользователя,— продолжает госпожа Саблина.— Что ему в первую очередь нужно? Расписание и заказ каких-либо услуг. Вот этот функционал, плюс информация о том, как добраться и где расположены парковки, будут обеспечены. К примеру, с текущего сайта мы удалили более 100 страниц несущественной информации. Где-то в течение полугода потребители увидят существенные изменения».

Переход на новый логотип произойдет естественным путем, а не веерной сменой — всего и везде. К примеру, на автобусном парке Пулково новый дизайн появится во время его обновления летом этого года.

Генеральный директор Пулково также коснулся вопроса о периодических проблемах доступа в мобильный интернет. В районе аэропорта. По его словам, компания сейчас реализовала проект, когда из здания терминала (не с близлежащей территории.— «Ъ Северо-Запад») доступны необходимые пассажирам онлайн-сервисы — вызов такси и др.

Андрей Ершов