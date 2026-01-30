В Волгограде продают три километра железной дороги почти за 107 млн рублей

РЖД выставила на продажу железнодорожные пути на территории бывшего грузового порта в Ворошиловском районе Волгограда. Стоимость лота — 106,6 млн руб. Объявление размещено на сайте «Авито».

Участок под путями планируют сдавать новому собственнику по договору субаренды

Фото: авито Участок под путями планируют сдавать новому собственнику по договору субаренды

Пути были построены в 1967 году, их протяженность составляет 2,9 км. Участок железной дороги на ул. Пугачевской, 11а не используется, уточняет продавец. Также РЖД указала, что участок под путями площадью 7,5 га передадут новому собственнику по договору субаренды. «Объекты расположены в перспективном районе города, что дает возможность для освоения территории и прибыльности инвестиций. Удобный подъезд через улицу Степана Разина обеспечивает простой доступ автомобильного транспорта и оптимизацию логистики», — сказано в объявлении.

Строительство Волго-Донской железной дороги, связывавшей Царицын (Волгоград) и Калач, проходило 1859-го по 1862 год. Протяженность путей составляла 77,8 км. Эта была первая построенная на юге России железная дорога. Основной грузопоток перемещался между Волгой и Доном. Вторую ветку Царицын-Грязи, связавшую город с общероссийской железнодорожной системой, открыли в 1871 году.

Нина Шевченко