«Рособоронэкспорт» раскрыл размер портфеля заказов

Портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта» превышает $60 млрд, сообщил гендиректор госкомпании Александр Михеев. Он добавил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса способны выполнять экспортные поставки с учетом выполнения государственного заказа.

Как рассказал господин Михеев в разговоре с ТАСС, «Рособоронэкспорт» расширяет линейку вооружений и военной техники, которую компания продвигает на международном рынке. Он уточнил, что в ближайшее время на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии будут представлены «абсолютные новинки, прошедшие проверку в реальных условиях».

30 января Александр Михеев принял участие в заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с другими странами, которое провел президент Владимир Путин. По словам главы государства, в 2025 году Россия поставила продукцию военного назначения в более чем 30 стран мира на общую сумму $15 млрд.