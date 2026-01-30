В Астрахани второй центр зимних видов спорта планируют сдать в декабре 2027 года

Строительство нового ледового дворца в Астрахани планируют завершить в декабре 2027 года. Об этом сообщила министр спорта и физической культуры региона Нина Ивашкина на пресс-конференции.

Объем инвестиций в проект предполагается в размере около 3,5 млрд руб.

Проект второго ледового дворца анонсировала пресс-служба губернатора Астраханской области в декабре 2024 года. Сообщалось, что инициатором строительства выступил «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Предполагались инвестиции в размере 3,5 млрд руб. Ожидается, что ледовый дворец передадут в госсобственность.

Потребность в новом центре, как отметила министр, связана с высоким спросом на занятия хоккеем и фигурным катанием. Строительство ведется на Аэропортовском шоссе.

По данным Росреестра, объект расположится на площади 94 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость превышает 15 млн руб.

Первый аналогичный центр был открыт в регионе в 2020 году. Сейчас в нем тренируется около 2 тыс. человек. В области насчитывается 13 любительских хоккейных команд и более 1,3 тысячи фигуристов, из которых свыше двухсот проходят спортивную подготовку по профессиональным программам.

Новый объект, в отличие от существующего, будет включать зрительские трибуны на 1,5 тысячи мест, что создаст условия для проведения соревнований регионального и межрегионального уровня.

