Выставки «Райские яблочки» и Untiled, и концерт «Этно-джаз проект»

31 января (суббота)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В художественной галерее Kapustacor пройдет концерт «Классическая женская…». На сцене выступит ансамбль Ars Amandi, который исполнит произведения женщин-композиторов авангардной музыки. Начало в 20:00.

1 февраля (воскресенье)

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Райские яблочки». Экспозиция приурочена к 75-летию со дня рождения Аллы Цыбиковой — бурятской художницы, которая одной из первых начала сочетать приемы западноевропейской живописи с этническими мотивами, создав свой уникальный сказочный мир. На выставке представлено около 80 работ заслуженной художницы России. Начало в 12:00.

2 февраля (Понедельник)

Фото: Владимир Яроцкий / пресс-служба Театра Романа Виктюка

В Новосибирской государственной филармонии пройдет показ спектакля «Мертвые души» в инсценировке Михаила Булгакова. На сцену выйдут Егор Овечкин, Олег Майборода, Петр Владимиров и Павел Поляков. Постановка переосмысливает одно из важнейших произведений Николая Гоголя. Начало в 19:00.

3 февраля (вторник)

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В арт-центре «Красный» откроется персональная выставка директора института архитектуры и дизайна АлтГТУ, художника-монументалиста Николая Зайкова. В экспозиции представлены портреты и интерьеры, выполненные с «фотографической точностью» карандашом. Центральное место в экспозиции занимает «выставка в выставке» о комплексе флорентийских мозаик для оформления интерьера Алтайского государственного музыкального театра. Начало в 12:00.

4 февраля (среда)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Этно-джаз проект». Вместе с дуэтом Sandal, который в своем творчестве исследует народную мудрость в музыке, на сцену выйдут маститые джазовые музыканты. На сцене прозвучат эклектичные композиции на стыке этнических мотивов и джаза. Начало в 19:00.

5 февраля (четверг)

В Доме джаза выступит секстет Jay Jazz band. Концерт коллектива — сочетание классических мотивов и современного звучания, где каждая нота рассказывает свою историю. Вокал — Софья Переверзева. Начало в 19:00.

6 февраля (пятница)

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие выставочного проекта Untitled от граффити-художника Сотера. Экспозиция посвящена красоте панельной архитектуры России. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Ботанический портрет Сибири». В экспозиции представлено 60 акварельных и графических работ членов ассоциации художников ботанического искусства, раскрывающих красоту сибирской флоры. Начало в 12:00.

В «Белой галерее» пройдет первый концерт Сибирской школы барочной музыки. Музыканты исполнят композиции Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди и других. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова