Адабашьян получил специальный приз «Золотого орла» за вклад в кинематограф

Актер, режиссер и кинодраматург Александр Адабашьян получил специальную награду на церемонии вручения XXIV премии Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел», передает «РИА Новости». Приз господину Адабашьяну вручили за вклад в российский кинематограф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Награду Александру Адабашьяну вручила министр культуры России Ольга Любимова. «Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным вручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии — это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах»,— сказал актер, получая награду.

Господин Адабашьян рассказал, что «шикарный китайский автомобиль» застрял у его подъезда, когда он выезжал на церемонию. «Он до сих пор там стоит. Потом приехал другой, который меня сюда довез. Поэтому у меня возникла автомобильная ассоциация с этим геронтологическим призом»,— сообщил он.

В начале церемонии Ольга Любимова прочитала гостям и участникам церемонии приветствие президента России Владимира Путина. Он отметил, что награда стала «ярким свидетельством профессионального успеха и признания», передает «Интерфакс». Президент в приветствии также пожелал участникам церемонии «добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего».

Александр Адабашьян снялся более чем в 70 фильмах, сыграв инженера Тимофеева в фильме «Пять вечеров», дворецкого Бэрримора в «Собаке Баскервилей» и Берлиоза в телесериале «Мастер и Маргарита». Как режиссер он дебютировал в 1990 году, сняв во Франции кинокартину «Мадо: до востребования». Фильм был удостоен специального приза Каннского фестиваля «Перспектива французского кино».