Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы Краснодарского крайсуда Чернова

Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) отказал в изменении решения об обращении в пользу РФ по иску Генпрокуратуры имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, его родственников и доверенных лиц. Об этом “Ъ” рассказал один из участников процесса.

Кассационную жалобу в суд направляла Анастасия Рязанская, внучка Александра Чернова, которая привлечена в качестве одной из ответчиц по делу.

Активы стоимостью 13 млн руб. были обращены в казну решением Красногорского горсуда Московской области в августе 2025 года. В ноябре решение вступило в силу после рассмотрения дела Московским областным судом. В деле идет речь о сельхозпредприятии «Дмитриевское» в Краснодарском крае, а также о многочисленных участках земли, квартирах, домах и коммерческих помещениях в Москве, Сочи, Краснодаре и Геленджике.

Суды трех инстанций согласились с доводами прокуратуры о том, что Александр Чернов нарушал антикоррупционное законодательство, незаконно совмещая коммерческую деятельность со статусом судьи.

Анна Перова, Краснодар