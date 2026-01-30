«Локомотив» победил «Ладу» в матче КХЛ
В Ярославле 30 января прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В составе ярославской команды отличились Александр Елесин, Илья Николаев и Егор Сурин. У «Лады» шайбу забросил Павел Гоголев.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко. «Лада» с 36 баллами располагается на последней (11-й) позиции.