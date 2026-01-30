«Август» отличили в январе

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла 24-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом прошедшего года на нем был объявлен военно-шпионский боевик «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, спродюсированный «Первым каналом». Однако проекты, поддержанные президентом киноакадемии Никитой Михалковым, по традиции тоже не ушли с пустыми руками. Комментирует Юлия Шагельман.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В прошлом году главными конкурентами на «Золотом орле» были две картины: «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова. У обеих было по 14 номинаций, обе получили по шесть наград, однако лучшим фильмом стал все-таки «Воздух», а «Орла» за лучшую режиссуру получил третий претендент — Владимир Грамматиков за фильм «Смотри на меня!».

Примерно такой же расклад повторился и на этот раз, и даже два потенциальных лауреата были те же: Высоцкий и Лебедев. Среди номинантов главным фаворитом академиков оказался вольный байопик главного русского поэта — мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Он выдвигался на награды в 14 категориях, включая «Лучший игровой фильм», «Лучшую режиссерскую работу», «Лучший сценарий» и так далее. Такое внимание совсем не удивляет, ведь одним из производителей фильма является «Студия ТриТэ» Никиты Михалкова. «Август» — столь же вольная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», разве что без музыки,— занял второе место с 12 номинациями.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В итоге «Августу» досталось шесть «Орлов»: помимо самого главного, – за лучшие визуальные эффекты (Online VFX Studio), лучший монтаж (Илья Лебедев), лучшую музыку к фильму (Дмитрий Емельянов) и лучшую операторскую работу (Максим Шинкоренко). Кроме того, сыгравшие центральных персонажей картины Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков по-братски разделили награду за лучшую мужскую роль в кино.

Актеры Екатерина Климова и Андрей Мерзликин
Актриса Анна Чиповская
Слева направо: министр культуры Ольга Любимова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова и председатель союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

«Пророк» обошел главного конкурента на одну статуэтку. Дебютант Феликс Умаров стал лучшим режиссером по версии Национальной киноакадемии. Фильм про читающего рэп Пушкина получил призы за лучшую работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева) и художника-постановщика (Алексей Падерин и Сергей Зайков), лучший сценарий (Василий Зоркий и Андрей Курганов), а также за мужскую и женскую роли второго плана (Сергей Гилев, который сыграл начальника Третьего отделения Бенкендорфа, и Анна Чиповская – экранная княгиня Воронцова).

Премия за лучшую женскую роль в кино досталась Елене Лядовой, сыгравшей в фильме «Первый на Олимпе» Артема Михалкова о советском олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове. Приз за отсутствовавшую на церемонии актрису получил режиссер Артем Михалков.

Актер Андрей Мерзликин вручает «Золотого орла» Алексею Гуськову
Актеры Милош Бикович и Юлия Пересильд
Художник и актер Александр Адабашьян и министр культуры Ольга Любимова

Сергей Безруков унес домой две статуэтки, что для «Золотого орла» вовсе не редкий случай. Он был назван лучшим актером онлайн-сериала за главную роль в историческом детективе «Плевако», снятом его женой Анной Матисон. Его экранная партнерша Ольга Лерман стала лучшей актрисой онлайн-сериала, а сам «Плевако» получил «Золотого орла» как лучший проект онлайн-платформы. Эту награду могут разделить между собой производители сериала — творческо-производственное объединение «Рок», телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр Premier и Институт развития интернета (ИРИ).

Не отличились разнообразием и призы лучшему сериалу на телевидении. Им стал выходивший на канале «Россия 1» «Атом» Нурбека Эгена о создателях первой советской атомной бомбы. К производству исторической драмы также приложил руку ИРИ, а кроме него — кинокомпания «Перевал» и корпорация «Росатом». Сыгравшие в сериале Алексей Гуськов и Екатерина Климова были названы соответственно лучшими актером и актрисой на телевидении.

Почетного приза «За вклад в российский кинематограф» в этом году удостоился режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян. И, как всегда, эта награда была среди выданных на церемонии «Золотых орлов» самой неоспоримой и заслуженной.

Юлия Шагельман