На гражданских связистов в зоне СВО могут распространить гарантии при ранении

Минтруд предложил распространить на гражданских связистов и операторов БПЛА в зоне специальной военной операции (СВО) выплаты в случае ранения или гибели. Такой проект постановления разработан в связке с указом президента России и выдвинут на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба ведомства.

Размер выплат варьируется от 100 тыс. до 5 млн руб. в зависимости от тяжести и последствий полученных травм. Изменения коснутся специалистов, которые занимаются разработкой, модернизацией, апробацией БПЛА, и других людей, занятых в выполнении задач СВО. Это в том числе относится к специалистам в Крыму, Краснодарском крае, Курской, Белгородской, Брянской областях и других территориях, где указом президента РФ введен средний уровень реагирования.

При этом предложенные Минтрудом выплаты не будут учитывать при назначении других федеральных и региональных мер соцподдержки — к ним относится единое пособие.