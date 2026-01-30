СК: после гибели четырех человек в ДТП в Прикамье возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после ДТП на трассе Кудымкар-Карагай. Как сообщает управление, расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Предварительно установлено, что в результате столкновения двух автомобилей, один из которых был санитарным, скончались три из четырех пациентов, находившихся в транспортном средстве, а также его водитель. Еще один пациент, а также водитель другой машины госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, а также условий и причин произошедшего. Инициирована передача из органов следствия МВД материалов уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения)», - сообщает СУ СКР.