Смольный подстроит движение автобусов из Ломоносова под прибытие электричек

Врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что Петербург со 2 февраля синхронизирует движение автобусов с графиком пригородных поездов. Изменения затронут маршруты № 2Л и № 175, которые связывают центр и Ломоносов.

Теперь автобусы будут отправляться со остановок у платформ через несколько минут после прибытия электрички. По данным городского комитета по транспорту, время ожидания наземного транспорта составит от 3 до 17 минут. Это позволит сократить общее время в пути для пассажиров, использующих пересадку.

Также со 2 февраля будет скорректирован график маршрута № 404 в Зеленогорске. Его последний вечерний рейс от вокзала будет отправляться в 21:15. Изменения стали продолжением интеграции пригородных железнодорожных перевозок в систему городского транспорта.

Андрей Маркелов