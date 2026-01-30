В Уфе вынесли приговор руководителю отдела бэк-офиса «Золотого запаса»

Ленинским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела бэк-офиса ООО «Золотой запас», обвиняемой в хищении денежных средств.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, обвиняемая и ее соучастники, используя обман и злоупотребляя доверием, завладели средствами 1666 физических лиц. Деятельность группы была связана с финансовыми операциями через банки и девелоперские проекты, что придавало действиям видимость законности.

Общая сумма ущерба составила более 690 млн руб.

В рамках дела обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. В ходе судебного заседания она признала свою вину.

Суд приговорил подсудимую к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших, взыскано более 304 млн руб. в качестве компенсации материального ущерба.

Олег Вахитов