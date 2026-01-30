Весной в Балакове проведут масштабные работы по благоустройству за 53 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХиБ) Балакова объявило четыре аукциона общей стоимостью 52,8 млн руб. Управление ищет подрядчиков, которые благоустроят дворы, территории общего пользования и установят энергоэффективное освещение.

В Балакове благоустроят общественные территории и дворы

Фото: администрация Балаковского района

Фото: администрация Балаковского района

С 15 апреля по 15 июня этого года требуется благоустроить придомовые территории на проспекте Героев, 18 и ул. Трнавской, 7. Подрядчику предстоит обновить асфальтовое покрытие, расширить дворовые проезды, сделать тротуары и установить новые ливневые колодцы. По этим же адресам должны установить светодиодные фонари. Начальная максимальная цена контракта составляет 7,3 млн руб.

Также в апреле планируется начать установку нового освещения вдоль оросительного канала им. Е.Е. Алексеевского и вдоль озера Линево. Работы должны быть завершены к 30 июня. Цена контракта — 6,2 млн руб.

С апреля по август будут благоустраивать детский парк в девятом микрорайоне Балакова. Там сделают освещение, тротуар из брусчатки, расширят дорожный проезд, установят малые архитектурные формы (МАФ). Также поставят три скамейки-качалки. Работы оцениваются в 19,5 млн руб.

В четыре этапа также с апреля по август в городском детском парке в первом микрорайоне уложат тротуар из брусчатки, на территории между дорогой по ул. Братьев Захаровых и многоквартирными домами по ул. Братьев Захаровых, 140, 142, 152 установят МАФ и скамейки-качалки. Вдоль проспекта Героев, от пересечения с ул. Степной до делового центра «Золушка» сделают навес и подвесные скамейки, МАФы, отремонтируют тротуар. Аналогичные работы пройдут на территории в границах улиц Академика Жук, Комсомольской, Титова, района городской больницы №1 (Больничные пруды). Начальная максимальная цена за контракт составляет более 19,9 млн руб.

Заявки на участие в закупках принимаются до 9 февраля.

Нина Шевченко