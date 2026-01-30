Компенсация не вынесла апелляции

Псковский областной суд в апелляции снизил компенсацию партии «Яблоко» за незаконное снятие ее списка с выборов с 196 тыс. до 10 тыс. руб. Пересмотра прошлогоднего решения добилось Министерство финансов РФ, которое в своей апелляционной жалобе доказывало, что размер присужденной компенсации завышен, а компенсационный механизм не подразумевает возмещения ущерба, понесенного из-за недопуска на выборы. Максимум, на что может претендовать партия, по мнению Минфина,— это небольшая премия за активность в Конституционном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Псковский облсуд снизил с 196 тыс. до 10 тыс. руб. сумму компенсации, присужденной псковскому «Яблоку» за недопуск его списка на муниципальные выборы в Локнянском районе области в 2023 году. Министерство финансов в своей апелляционной жалобе доказывало, что размер компенсации завышен, а компенсационный механизм не подразумевает возмещения партии ущерба или морального вреда, поскольку в этих случаях требуется установление вины ответчиков. Требования же «Яблока» о компенсации по своей сути представляют собой требования о взыскании имущественного ущерба заявителя. Но эти требования не могут являться предметом иска о компенсационных выплатах, поскольку такой механизм является специальным способом защиты прав и носит поощрительный характер для лица, проявившего правовую активность, настаивал Минфин.

В ведомстве посчитали, что партия может рассчитывать только на небольшую премию за правовую активность, тем более что она не привела к признанию каких-либо правовых норм не соответствующими Конституции, отмечалось в апелляционной жалобе.

«Яблочники», лишившиеся на муниципальных выборах-2023 в Псковской области сразу семи районных списков из-за претензий избиркома к документам, выиграли спор с комиссией в Конституционном суде (КС), который в марте прошлого года признал за отделением партии право на применение компенсационных механизмов. На этом основании «Яблоко» подало в райсуды семь исков, затребовав компенсацию за отстранение от политической жизни, расходы на предвыборную компанию, а также премию за активность в КС. В итоге общая сумма компенсаций, присужденных партии за снятие списков в шести районах (один иск до сих пор не рассмотрен), превысила 1,1 млн руб.

По словам юриста «Яблока» Виталия Исакова, на все эти решения Минфин подал апелляционные жалобы, но по двум из шести случаев получил отказ, так что решения о выплате компенсации на сумму более 400 тыс. руб. уже вступили в силу. Однако 29 января коллегия по гражданским делам Псковского облсуда внезапно поменяла подход к этому вопросу и удовлетворила требования Минфина. Текста решения пока нет, поэтому аргументы, которыми руководствовался суд, еще неизвестны. Псковское «Яблоко» расценивает такой результат как неуважение к постановлению КС и будет обжаловать его в кассационной инстанции, заверил господин Исаков.

Решения псковских судов по искам «Яблока» стали одним из первых прецедентов, когда партия смогла добиться внушительной компенсации за незаконное снятие с выборов.

Хотя у судов до сих пор отсутствуют единые ориентиры в этом отношении. Как ранее сообщал “Ъ”, Измайловский суд Москвы даже направил в КС запрос с просьбой дать разъяснения по этому поводу, но потом его отозвал.

С учетом того, что никакого регулирования компенсационных механизмов нет и едва ли предвидится, суды оказываются между Сциллой и Харибдой, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. С одной стороны, они обязаны назначить компенсацию в силу указания КС и самого закона, с другой — каждая сторона такого процесса, и Минфин, и заявители, наделяет компенсационные механизмы собственным пониманием, часто далеким от того, что задумывал КС. «Грубо говоря, нет ни ориентира, ни рамок, которые бы позволили справедливо взвесить требования как самих заявителей, так и ответчика»,— констатирует эксперт.

Анастасия Корня