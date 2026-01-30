Генсек ООН предупредил о риске «финансового коллапса» организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за невыплаты взносов. В письме членам ООН он заявил, что «кризис углубляется» и к июлю у организации могут закончиться средства. Выдержки из письма господина Гутерриша приводит Reuters.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила»,— отметил господин Гутерриш. ООН столкнулась с трудностями после сокращения перечислений от США — крупнейшего донора.

К декабрю общая задолженность стран-членов перед ООН составила почти $1,6 млрд, при этом 48 стран не оплатили взносы полностью. Среди должников были США и Россия, однако позже Москва внесла $71 млн, «полностью уплатив свой взнос в регулярный бюджет». При этом Россия не перечисляет взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН с 2022 года.

Администрация США лишила финансирования миротворцев ООН, сочтя миссии «неэффективными». В результате урезания финансирования ООН сократила бюджет на $500 млн (15%) и штат сотрудников почти на 19%.