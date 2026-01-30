Студенты ВШЭ и Яндекс создали для ГМЗ «Петергоф» ИИ-помощника для ученых

Студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и специалисты Яндекса разработали для музея-заповедника «Петергоф» интеллектуального помощника на базе искусственного интеллекта. Этот чат-бот, созданный на платформе Yandex AI Studio, помогает научным сотрудникам мгновенно находить информацию в архивах и исследовательских материалах музея. Теперь ответ на сложный запрос, например, о визитах Петра I, можно получить за минуту вместо часа ручного поиска.

Параллельно был создан сервис для автоматического сбора и анализа обратной связи от гостей музея. Система ежедневно мониторит десятки тысяч отзывов с различных онлайн-площадок, группирует их по темам и оценивает тональность. Это позволило сократить время, которое сотрудники тратили на ручную обработку мнений посетителей, с нескольких часов до пары минут в день.

Оба цифровых продукта уже активно используются в работе «Петергофа». Они не только экономят время сотрудников, но и помогают музею оперативнее реагировать на запросы посетителей и планировать развитие. Разработчики из Яндекса и ВШЭ рассматривают возможность адаптации этих решений для других музеев, библиотек и научных организаций по всей стране.

Андрей Маркелов