Рыбалка ушла на дистанционку

В Казахстане запустили сервис для удаленной рыбалки. С помощью онлайн-платформы можно управлять настоящей удочкой через интернет, говорится на сайте проекта. Пользователи могут выбрать водоем и подходящие снасти, а затем наблюдать за процессом и управлять им дистанционно. На месте все контролирует ассистент: он следит за оборудованием, насаживает приманку и снимает рыбу с крючка. Однако подсекать ее нужно самостоятельно — удочка поворачивается на 180 градусов в сторону помощника. После поимки ассистент показывает улов в камеру. Отпустить животное или заказать доставку домой — решает пользователь.

Хотя вторая опция пока недоступна. Как рассказал на YouTube-канале основатель стартапа, приложение сейчас работает в демо-режиме: «Умная удочка уже стоит на озере и работает через интернет. Управление прямо с телефона. При этом вы можете находиться в любой точке планеты. Все просто: заходите в приложение и вы уже на рыбалке! На экране — видео с камеры, установленной на удочке и кнопке управления. Право, лево, верх, низ, опускание лески, подсечка и, если повезет, тянем рыбу».

Пока из локаций доступно только одно озеро под Алма-Атой в Казахстане. В будущем основатели стартапа обещают добавить всемирно известные рыболовные точки. Среди них — озеро Комо в Италии, фьорды в Норвегии, океанское побережье в Мексике. Но целевая аудитория рыболовов вряд ли массово готова к таким инновациям, считает предприниматель и преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин: «Интересный проект. Я сам рыбак с большим опытом и в то же время интересуюсь как инвестор, отслеживаю стартапы. Эта разработка стоит внимания. Очень надеюсь и верю, что проект выстрелит.

Но все-таки на рыбалку зачастую приходят не за высокими технологиями, а для того, чтобы отдохнуть. Я, например, сторонник того, что на рыбалку надо прийти с обычной удочкой, расслабиться, полюбоваться природой. Это гораздо важнее, чем использование современной лески, снастей, IT и других технологий. Рыбалка — это в первую очередь отдых, а удочка — скорее инструмент. Но в дистанционной рыбалке тоже есть определенный плюс. Проект привлечет внимание к этому классному хобби, и, возможно, современная молодежь будет чаще выходить в офлайн на речку, на озеро с настоящей удочкой».

В феврале у рыбаков начинается зимний сезон ловли, отмечают собеседники “Ъ FM”. Так что проект может стать популярным среди тех, кто не сможет выехать на водоемы. Но интерес будет временным, считает директор по стратегии Depot Фархад Кучкаров: «Подобные штуки инновацией назвать сложно, потому что варианты разных удаленных активностей существуют достаточно давно. В частности, у GoPro была история с тем, чтобы заменить камерой поход на стадион. То есть они устанавливали свою технику, пользователь бронировал место, и можно было не ходить на стадион, а просто смотреть трансляцию.

Мне кажется, что это очень разовое и недолгосрочное развлечение, когда пытаются подменить сущность в рыбалке. Суть же все равно в живом присутствии, а здесь это автоматизируют или диджитализируют. Мне кажется, это недостаточно серьезная история. Реальных эмоций она не дарит. Может быть, это станет интересно тем, кто не пробовал рыбалку. То есть один раз можно попробовать и онлайн половить, заплатить за это.

Как маркетинговый элемент привлечения внимания это штука интересная. Хорошая реклама для самого озера или, если это рыбное хозяйство, для того, чтобы привлечь внимание к бренду».

На платформе Boosty проект собирает 1 млн руб. на доработку стриминг-платформы и для массового запуска реальной онлайн-рыбалки. Но, по словам собеседников “Ъ FM”, подавляющее большинство стартапов все-таки закрываются.

Ангелина Зотина