Россияне разъедутся на праздники

Многие россияне проведут праздники за рубежом. По данным сервиса «Островок», доля бронирований отелей за границей на 23 февраля и 8 марта увеличилась на 5 п.п. и составила четверть от общего числа. Самый высокий рост спроса показывают страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Армения, Узбекистан, Грузия и Казахстан. Туда отправятся почти вдвое больше путешественников, чем в прошлом году. При этом классические направления, такие как Таиланд, ОАЭ и Египет, также демонстрируют положительную динамику. В этих странах стали бронировать отели на 78% чаще.

Такие показатели обусловлены приятными для туристов курсами евро и доллара, считает гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин: «Самые популярные направления в этот период — это теплые страны, в первую очередь Египет и ОАЭ. Также просто бум спроса на Мальдивы, в частности, потому что цена на них не такая высокая, как считалось ранее. Кроме того, качество отдыха очень привлекательное. На пиковые даты, особенно в феврале, накладывается и Китайский новый год, так что с отелями во многих странах достаточно тяжело. То же самое будет чуть позже и на 8 марта. Что касается Мальдив, то тур без перелета на 23 февраля в отель 4 "звезды" в формате "все включено" на двоих будет стоить около 30 тыс. руб. в сутки. Такие же условия и достаточно простая гостиница в Аджмане, ОАЭ, обойдутся почти в 14 тыс. руб. в сутки.

В целом мы фиксируем рост спрос на зарубежные поездки примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Курсы доллара и евро очень привлекательные, и стоимость за счет этого снизилась. Стоит отметить, что туристы распробовали Оман. Запущен рейс в Салалу, это популярный курорт, туда прямо полные чартеры летают. Также столицу, Маскат, тоже очень много туристов выбирают. И популярность ОАЭ уже несколько лет растет, потому что там открывается много отелей, с перелетами проблем никаких нет и в целом это очень привлекательная страна для отдыха».

Согласно данным сервиса «Островок», общий интерес к поездкам на праздники в феврале и марте поднялся на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек за ночь в зарубежных отелях и апартаментах на эти даты опустился до 9,2 тыс., что на 15% меньше показателя 2025-го. Цена поездки в такие страны, как Китай, Таиланд и ОАЭ, будет примерно одинаковой, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Давайте начнем с Китая. Для разных российских регионов туры туда будут стоить по-разному. Например, для жителей Благовещенска, Хабаровска или Владивостока недельная поездка окажется относительно недорогой, можно будет уложиться буквально тысяч в 15-17. Но если мы говорим про москвичей или петербуржцев, то им нужен дополнительный перелет, значит, добавьте к этой сумме еще от 50-60 тыс. руб.

Что касается отдыха в Таиланде на двоих на неделю, если это не горящий тур, то он обойдется в сумму от 200-220 тыс. руб. Вьетнам, ОАЭ — где-то приблизительно аналогичная цена. Во всяком случае, по дальнему зарубежью именно отметку в 200 тыс. руб. на двоих на неделю можно брать как отправную точку».

За последние годы вырос и интерес к туристическим поездкам в Россию среди иностранцев. Речь идет в первую очередь о гражданах Китая и ОАЭ. Но по мере укрепления рубля РФ снова возвращается в число дорогих стран. По этой причине в наступившем году отечественные туроператоры ждут падения спроса среди иностранных туристов, сообщили “Ъ FM” представители индустрии.

Астон О`Cалливан, Николай Малышев