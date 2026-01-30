Ульяновское СУ СКР завершило расследование убийства 13-летней давности

В следственном управлении СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило в пятницу ведомство.

Как отмечают в СУ СКР, убийство произошло 13 лет назад, в 2013 году. Расследованием установлено, что 8 января 2014 года в поле, вблизи села Волостниковка Ульяновского района, было обнаружено тело 34-летнего жителя города Ульяновска со множественными повреждениями грудной клетки. Однако по горячим следам установить причастных к преступлению лиц не удалось, в связи с чем расследование дела было приостановлено.

Тем не менее следователями-криминалистами регионального СУ СКР и оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Ульяновской области не прекращалась работа по раскрытию указанного преступления. В ходе повторного анализа материалов уголовного дела и допроса свидетелей была подтверждена причастность к совершению преступления близкого знакомого потерпевшего. Ранее он допрашивался по уголовному делу, но ряд лиц искусственно создавали ему алиби, отмечают в следственном управлении.

После возобновления расследования 46-летний фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории Саранска (Мордовия) и доставлен на допрос в Ульяновск. Благодаря правильно выстроенной тактике допроса подозреваемый дал признательные показания и подробно сообщил о совершенном преступлении.

Было установлено, что 17 ноября 2013 года обвиняемый распивал спиртное вместе с потерпевшим в одной из квартир дома по улице Генерала Мельникова в Ульяновске. Между ними произошел конфликт, и обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, от которых тот скончался на месте происшествия.

В ту же ночь убийца со своим знакомым вывезли тело за пределы города, в поле около села Волостниковка. Напарника он попросил в случае, если следователи начнут его допрашивать, дать им ложную информацию в целях обеспечения алиби, что тот и сделал на следственных действиях в 2014 году.

Уголовное дело передано в суд.

Андрей Васильев, Ульяновск