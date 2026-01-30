Путин улучшил условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок освобождения от налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже ценных бумаг, в том числе акций компаний высокотехнологичного сектора. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Цель закона — повысить привлекательность долгосрочных инвестиций для граждан на фондовом рынке. Он вступает в силу со дня его официального опубликования, а его положения будут применяться к доходам, полученным с 1 января 2026 года.

Ранее от НДФЛ освобождались доходы физлиц от продажи акций компаний высокотехнологичного сектора при условии владения ими не менее года. Капитализация эмитента при этом не должна была превышать 75 млрд руб. Однако применявшийся порядок фактически исключал из-под льготы акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO). Инвесторы, которые купили бумаги при размещении, не могли воспользоваться освобождением от налога, в отличие от покупателей тех же акций на вторичном рынке.

С принятием закона для применения льготы достаточно, чтобы акции относились к высокотехнологичному сектору на протяжении как минимум 365 последовательных дней до их реализации или погашения. Документ также уточняет правила исчисления срока владения акциями для освобождения от НДФЛ доходов, поступающих от продажи ценных бумаг после пяти лет нахождения их в собственности инвестора. В непрерывный срок владения включен период, в течение которого бумаги передавались по договорам займа или репо.