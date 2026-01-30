Два человека погибли после столкновения KIA и Mercedes на трассе «Кола»

Около пяти часов вечера 30 января на 184-м км автодороги «Кола» лоб в лоб столкнулись KIA Cerato и Mercedes GLS 450, сообщает пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».

Последствия столкновения KIA и Mercedes на трассе «Кола»

Фото: Пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас» Последствия столкновения KIA и Mercedes на трассе «Кола»

Фото: Пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас»

Водитель и пассажир корейской иномарки погибли, восьмилетний ребенок, находившийся в машине, был доставлен в Лодейнопольскую больницу в тяжелом состоянии. Водитель «Мерседеса» от госпитализации отказался.

Андрей Маркелов