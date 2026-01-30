Что день минувший нам готовит

Дочь одного из самых именитых деятелей российской шоу-индустрии фактически возобновила музыкальную карьеру после долгой паузы. Новый альбом Лены Зосимовой «Пять секунд», в действительности записанный более двадцати лет назад, послушал Игорь Гаврилов.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Новый альбом возвращает молодость и самой Лене Зосимовой, и ее слушателям — хотя бы на «Пять секунд»

Само имя Лены Зосимовой — чуть ли не символ продюсерского шоу-бизнеса 1990-х. Отец певицы Борис Зосимов в разное время управлял BIZ-TV, PolyGram Russia, «Муз-ТВ», MTV Russia и «Хит FM», а также организовал в 1991 году фестиваль «Монстры рока» в Тушино. Степень влиятельности Бориса Зосимова была такой, что в 1995 году, выпуская один из первых синглов дочери «Подружки» («Этот новый парень»), он организовал его одновременную премьеру на всех FM-станциях, то есть, какую бы частоту не включал слушатель, везде была эта песня, исключение составил только «альтернативный» Maximum.

Песни для Лены Зосимовой сочиняли крепкие, но не слишком именитые ремесленники. Но в начале 2000-х ее отец обратился к Максиму Фадееву. Тот в 1990-е годы обошел эстрадных конкурентов на несколько голов, спродюсировав эпохальный альбом Линды «Ворона». А в 2003–2004 годах в его каталоге — это не менее сенсационная Глюк’oZa и «Джага-джага» Кати Лель, дожившая до 2020-х в виде TikTok-хита.

Для Зосимовой Максим Фадеев тогда сочинил альбом «Пять секунд». Несколько дней назад он сообщил, что все эти годы альбом «пролежал на полке», а теперь будет выпущен.

По этому случаю специальное обращение к слушателям записала и сама певица, давно ушедшая в тень и отметившая в прошлом году полувековой юбилей.

В 2003 году публике была представлена только одна песня с этого альбома — «Забудь». Композиционно она в определенной степени предвосхитила хиты группы Serebro, которая появилась на свет только несколько лет спустя. С большой вероятностью можно предположить, что в 2000-е альбом «зарубил» Борис Зосимов, так как на нем не было хита уровня «Моего мармеладного» — супершлягера, изменившего судьбу Кати Лель. К слову, и сама Лена Зосимова в тот период уже в существенной степени потеряла азарт как игрок музыкальной индустрии. Ее карьера была во многом вопросом престижа ее отца, а для Елены Борисовны эстрадные страсти были не столь органичны. В любом случае, теперь эти песни можно послушать.

Получив в руки певицу с посредственными вокальными данными и бэкграундом из консервативных по звуку записей, Фадеев, скорее всего, получил и задание максимально ее примоднить. Местами это получилось довольно убедительно.

С одной стороны, за Максимом Фадеевым закрепилась репутация продюсера с модным прозападным звучанием, несущим в массы идеи Питера Гэбриела, Massive Attack и Gorillaz. С другой — главной группой в стране были t.A.T.u. с их дерзким имиджем и мировыми хитами. Интересно, что в первом же треке альбома «Пять секунд» «Улетаю к звездам» слышны и отголоски песен Линды (правда, без «этнического» бэк-вокала), и настроение t.A.T.u. с высоким вокалом в припеве. Даже без этого контекста в песне чувствуется почерк хитмейкера самого серьезного уровня. А мягкое присутствие синтезаторов отсылает к саундтрекам советских фантастических фильмов. Впоследствии этот звук то и дело возвращался в тренды.

«Улетаю к звездам» и сегодня могла бы стать хитом, например, в исполнении «Серебра». Блеклая в текстовом и мелодическом плане песня «Холодные глаза» посажена на хаус-бит. «Дай мне волю» сделана Фадеевым в проверенной на других артистах бодрой электронно-альтернативной аранжировке. «Все тише» — трип-хоп, явно оставшийся от сессий с Линдой, сотрудничество с которой к тому времени Фадеев уже закончил. В песне «Сорвалась с края» продюсер как будто сам бьет себя по рукам и максимально упрощает свой продукт, однако, в использовании характерного синтезаторного звука себе все же не отказывает.

В этом альбоме Максим Фадеев демонстрирует все свои самые ходовые приемы, словно создает «мудборд» для любого артиста, который захочет заказать ему материал впоследствии. Для тех, кому нужны условно «быстрые» треки, он включает клубный режим в песне «Не кукла», а «Танцуй со мной» — прообраз диско-хитов «Муси-пуси» и «Джага-джага» (а может быть, просто песня из той же папки в компьютере). Финальная баллада «Согрей» — намек на эпические и консервативно звучащие «медляки», которые позднее Фадеев писал для далеких от модных веяний Наргиз, Григория Лепса и Шамана. Но в период «Пяти секунд» он, вероятно, так далеко все же не заглядывал.

Игорь Гаврилов