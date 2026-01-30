Налоги и на баллы

Селлерам на маркетплейсах доначисляют налог на бонусы. В некоторых регионах ФНС обратила внимание на несоответствие отчетов, которые подают продавцы и сами площадки. Последние считают, что скидки, выраженные во внутренних баллах и монетах, — это тоже доход селлера. Таким образом, налогооблагаемая база у некоторых предпринимателей прирастает на миллионы рублей. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Скидки на маркетплейсах хотят отменить не только банкиры, но и сами селлеры. Системы зачета бонусов, баллов и электронных монет, которые нельзя перевести на счет компании, но можно потратить на продвижение, создают проблемы для продавцов. По данным издания «Ведомости», предпринимателя из Ростовской области обвинили в занижении дохода на 540 тыс. руб. — сумма в точности совпала с объемом начисленных баллов на Ozon.

Пока проблему нельзя назвать массовой, однако ФНС может и пересмотреть подход к проверкам, полагает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Налоговая всегда смотрит две позиции — отчетность продавца и отчетность площадки. Тут возникает нестыковка, потому что площадка пишет, что она в адрес селлера отправила определенное количество денег и учитывает в том числе эти бонусные баллы.

При этом налоговая видит разницу между этими данными и фактическими поступлениями продавца и начисляет налог именно ему, а не площадке, которая формально уже израсходовала эти средства.

А большинство продавцов работают на УСН, где налоговая база — это весь доход. Не исключаю, что еще в некоторых регионах налоговая возьмет этот инструмент на вооружение: сейчас денег в бюджет требуется больше».

«Автоакции» маркетплейсы начали проводить с 2024 года. Продавцы могли не знать, что их товар в электронной витрине отображается с существенной скидкой. Сумму этой скидки площадки компенсировали, но не рублями, а баллами и инструментами продвижения. С прошлого года участвовать в таких акциях продавцы могут только по собственному желанию, однако зачастую у них нет выбора, говорит исполнительный директор бренда 1753 Cosmetics Сергей Андреев: «С одной стороны, Ozon сильно раздул свою комиссию, у нас она сейчас 44%, с другой стороны, они часть затрат селлеров на рекламу и комиссию позволяют закрывать этими баллами.

Де-факто Ozon таким образом очень большую часть своей прибыли выводит из-под налогообложения. Мы приходим сейчас к очень больному вопросу о скидках маркетплейсов, которые превратились в инструмент манипуляции внутри самих площадок. У Wildberries просто эта схема более прозрачная. Мы, например, считаем, что скидки от площадок должны быть запрещены».

У продавцов есть шанс оспорить доначисления налога. Если не удастся сделать это в территориальной инспекции, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган, суд — это последняя инстанция, подчеркивает основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко: «Налоговый орган не начисляет автоматически штрафы, не привлекает к ответственности сразу, он запрашивает сначала информацию и документы к подтверждению тех или иных доходов и расходов. Когда мы на этом этапе предоставляем всю информацию и доказательства правильности нашего как налогоплательщика учета, то в принципе ситуация исчерпана, налогоплательщик может рассчитывать на положительный исход ситуации».

По словам экспертов, сейчас судебная практика подтверждает не денежную природу баллов. Их не признают средствами платежа или каким-либо видом валюты. Однако если кейсов станет больше, потребуется решение Верховного суда по этому вопросу. А его позицию можно ожидать до полутора лет.

Ульяна Горелова, Юлия Савина