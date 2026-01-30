В Саратовской области уволен директор Озерного психоневрологического интерната

Директор Озерного психоневрологического интерната (ПНИ) в Аткарском районе Дмитрий Трофимов покинул пост, сообщает «Четвертая власть». По данным издания, к увольнению господина Трофимова привели проверки минсоца Саратовской области и СК, начатые по инициативе экс-депутата, председателя СРОО «Комитет по проблемам безопасности и противодействию коррупции» Алексея Требунского.

В декабре 2025 года к господину Требунскому обратились сотрудники интерната и жители села Озерное из-за многочисленных нарушений. Со слов чиновника, работники жаловались на то, что им якобы приходилось возвращать руководителю свои премии. Также в ПНИ числились уборщики, которые фактически там не работали, а постояльцев интерната использовали для выполнения тяжелых физических работ, пишет издание.

В том же месяце экс-депутат сообщил о нарушениях министру труда и соцразвития Денису Давыдову. В результате в Озерном начали проверку. Также Алексей Требунский обратился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и СКР, в том числе к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование. Сейчас следователи Аткарского района проводят доследственную проверку.

По данным издания, на место господина Трофимова уже назначен новый руководитель — Александр Цурган, ранее возглавлявший Черкасский ПНИ в Вольском районе.

