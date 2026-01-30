Житель Североморска арестован за попытку кражи 1 млн руб. из банкомата во время блэкаута

Североморский районный суд на два месяца арестовал местного жителя. Он проходит по делу о попытке кражи 1 млн руб. из банкомата во время блэкаута и режима ЧС в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (попытка кражи в особо крупном размере). Постановление суда в законную силу еще не вступило.

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 января местный житель незаконно проник в магазин «Магнит», откуда похитил 91 тыс. руб. Еще 1 млн руб. он пытался украсть из банкомата «Сбербанка», но не успел завершить преступление.

Авария на ЛЭП в Мурманской области произошла 23 января. У части жителей Мурманска и Североморска отключили свет, отопление и горячую воду. Власти назвали причиной ЧП сильное обледенение и изморозь. Возбуждено уголовное дело о халатности. Срок службы разрушившихся опор, по данным СКР, превышал 40 лет. 27 января электричество было восстановлено, затем был снят режим ЧС.