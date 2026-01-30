В Воронежской области осудили разработчика поддельного сайта «Минудобрений»

Лискинский райсуд в Воронежской области признал 35-летнего жителя Омской области виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Ему назначили штраф в размере 230 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе суда, омич создал сайт-двойник предприятия по производству минеральных удобрений. По данным «Ъ-Черноземье», ресурс мог быть копией официального портала воронежского АО «Минудобрения», зарегистрированного в Россоши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснил в ходе следствия житель Омской области, во второй половине 2022 года он искал работу в сфере веб-разработки и продвижения. Через мессенджер ему поступило предложение создать и продвигать копию официального сайта предприятия. В дальнейшем он разработал веб-страницу и занимался ее продвижением, получая за это ежемесячно от 10 до 13 тыс. руб.

В апреле 2024 года житель Лисок по просьбе родственника из Новосибирска решил закупить минеральные удобрения и воспользовался для этого сайтом россошанского завода, который оказался поддельным. Он оставил контакты на портале, после чего с ним связался человек, представившийся начальником отдела продаж. На электронную почту лискинца прислали договор на поставку 20 т удобрений на сумму 570 тыс. руб. и реквизиты для оплаты. После перечисления средств из Новосибирска в Россошь якобы был направлен транспорт, чтобы забрать удобрения. Но на заводе о сделке не знали.

Разработчика сайта нашли первым. Его личность была установлена в мае 2025 года. Он признал вину и возместил ущерб. Однако личности остальных участников схемы пока не установлены.

По данным Rusprofile.ru, АО «Минудобрения» зарегистрировано в июне 2000 года. Основной вид деятельности — производство удобрений и азотных соединений. С декабря 2024 года управляющей организацией является московское АО «Росхим», зарегистрированное в 2022 году. Выручка АО «Минудобрения» за 2020 год составила 36 млрд руб., убыток — 622 млн. Более актуальных сведений нет.

Сайты-клоны у россошанских «Минудобрений» впервые появились в 2015 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Химия высшей пробы».

Кабира Гасанова