Масштабирование бизнеса, нейросети в реальных задачах и стратегическое планирование

Дорожное строительство, развитие индустрии готовой еды, новые рабочие инструменты, повышение конкурентоспособности, адаптивный маркетинг — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум «Азбука готовой еды»

Фото: Форум «Азбука готовой еды» Форум «Азбука готовой еды»

Фото: Форум «Азбука готовой еды»

Форум «Азбука готовой еды» пройдет 2–3 февраля в отеле Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel. Это новая профессиональная площадка от семейства конференций «Пищевка3D» для производителей, ритейла, HoReCa, технологических компаний и аналитиков индустрии готовой еды.

Мероприятие станет первым в России форматом, объединяющим всю цепочку создания готовой еды — от ингредиентов до полки. Программа включает обсуждение изменений рынка спроса, современных технологий производства, психологии вкуса, нейромаркетинга, стандартов качества готовой еды, а также сессии стратегического планирования будущего в отрасли.

Важной частью форума станет экспозона площадью около 500 кв. м. Здесь все можно будет потрогать, попробовать и обсудить реальные решения для индустрии готовой еды. Формат зоны выстроен вокруг ключевых этапов пути продукта: от ингредиента до упаковки, от технологии до сервиса. Цель такого решения — создать живую экосистему взаимодействия производителей, сетей и технологических партнеров.

Также запланирована сессия speed networking и панельные дискуссии на самые острые темы.

В отеле Airportcity Plaza 5–6 февраля состоится ежегодная конференция и выставка «Дорожное строительство в России: асфальтобетон». В рамках деловой программы будут обсуждаться тенденции развития асфальтобетона в РФ, внедрение инновационных материалов и технологий, развитие технологии применения RAP, совершенствование нормативно-технической базы, цифровизация и автоматизация в области производства.

Семинар «Трудовые отношения с иностранными работниками в 2026 году. Актуальные изменения миграционного законодательства РФ» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. Основные темы семинара: проведение на территории РФ экспериментов по апробации новых правил въезда иностранных граждан в РФ и новых механизмов учета их пребывания на ее территории; учет иностранцев через мобильное приложение «Амина»; миграционный режим высылки иностранных граждан из РФ; реестр контролируемых лиц; концепция государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы; изменения порядка привлечения отдельных категорий иностранных граждан. Мероприятие адресовано руководителям и специалистам кадровых служб, менеджерам по управлению персоналом, юристам, руководителям бизнеса.

В КЦ «Петроконгресс» 7 февраля будет проходить «Нетворкинг с миллиардерами», который позиционируется как форум новых возможностей. В числе участников — лидеры рынка и члены экспертного совета Делового клуба «Высшая Лига». Планируются панельная дискуссия от хедлайнеров мероприятия «Ошибки в кризисы от выживших мамонтов»; офлайн-практики с полным погружением; обсуждение бизнес-стратегий и актуальных вопросов — например о том, как выйти из операционки и управлять своим будущим; находить новые решения для масштабирования бизнеса; достигать максимальной прибыли при минимальных затратах; объединять ресурсы бизнесов на основании общих целей; планировать кратный рост без ошибок.

«Нейроконфа в "Измайловском"» — это конференция, посвященная работе нейросетей и ИИ в реальных задачах: в бизнесе, проектах и повседневной жизни. Она состоится 8 февраля в тренинг-центре «Измайловский». Темы мероприятия: как выжимать максимум из нейросетей для маркетинга; создание вовлекающих форматов контента; видеоаналитика для бизнеса при помощи нейросетей; создание полноценного визуального контента без студий, съемок и больших команд; инструкция по безопасности для тех, кто создает, покупает и внедряет нейросети; авторские права при работе с нейросетями и другие. Будут представлены реальные кейсы, рабочие инструменты и практические способы применения нейросетей. Также запланированы мини-воркшопы, панельная дискуссия о профессиях, этике и будущем, два блока нетворкинга для обмена идеями и контактами.

Форум «Со-Действие» пройдет 12–13 февраля в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков. Тема форума: «Как выжить бизнесу». Будут обсуждаться актуальные вопросы о том, как выстраивать партнерские модели бизнеса; как делиться ресурсами, а не дублировать усилия; как проходить кризисы не в одиночку; развиваться через обучение и практику и другие. Мероприятие адресовано предпринимателям в сфере малого и среднего бизнеса, стартапам, экспертам и командам, которым важно расти в связке, а не в изоляции.

В инновационном центре кластера «Креономика» в бизнес-центре «Линкор» 12 февраля состоится XI Международный конгресс бережливости. Темы конгресса: новые индустриальные цифровые технологии, обеспечивающие прорывной рост производительности; роль и место бережливого производства при переходе к Индустрии 5.0; моделерегулируемое управление современными производствами в среде цифровых двойников; Качество 5.0 — цифровые технологии повышения эффективности проектов организационного совершенствования и другие.

VIII Hospitality Sales Forum будет проходить 12–13 февраля в отеле River Palace Hotel. Мероприятие адресовано отельерам и посвящено инструментам, повышающим конкурентоспособность и увеличивающим продажи.

Форум пройдет в практическом формате: участники смогут самостоятельно формировать свою программу, выбирая актуальную тему и спикера.

Основные тематические блоки: продажи — адаптивные модели, «настройка» продаж отеля; маркетинг — эффективные инструменты, проверенные стратегии продвижения; сервис — работа с гостем, повышение лояльности, персонификация. После двух дней форума 14 февраля будут организованы практические тренинги «Искусство продаж. Техники, которые работают» и «Тренинг-план по маркетингу и продвижению», а 15 февраля — бизнес-тур по знаковым отелям Петербурга.

В КВЦ «Экспофорум» 17 — 18 февраля пройдет «Рекламный хаб Северной столицы». Мероприятие помогает крупным федеральным компаниям находить перспективных поставщиков рекламных услуг и промопродукции, а поставщикам дает возможность выйти на крупные и средние рынки сбыта, провести прямые переговоры с заинтересованными потенциальными клиентами без посредников и сложных процессов «выхода на ЛПР».

Ключевые направления: digital-маркетинг; полиграфия и POS-материалы; дизайн, сувенирная и подарочная продукция; наружная и световая реклама; видео-реклама; event-услуги и другое. Аудитория мероприятия — топ-менеджеры ведущих российских компаний; руководители отделов маркетинга крупных компаний РФ; владельцы рекламного бизнеса; владельцы, генеральные и коммерческие директора компаний-поставщиков сувенирной и подарочной продукции; генеральные и коммерческие директора малого и среднего бизнеса рекламной отрасли; профессиональные маркетологи.

Конференция «Недвижимость и капитал» для предпринимателей, инвесторов и участников рынка недвижимости состоится 19 февраля в апарт-отеле WELL. Мероприятие собирает на одной площадке инвесторов и предпринимателей, представителей финансово-инвестиционных организаций, девелоперов и экспертов рынка недвижимости. Будут обсуждаться доходные проекты и стратегии на рынке российской недвижимости; перспективные зарубежные проекты; практические рекомендации для привлечения партнеров и инвесторов; перспективы развития рынка загородного строительства и земли; перспективы развития рынка гостиничного бизнеса; выгодные стратегии рынка коммерческой и складской недвижимости.

В университете ИТМО 26–27 февраля пройдет научно-практическая конференция «Пищевка.LAB: Ассортиматика» для технологов, маркетологов и руководителей пищевых предприятий, посвященная управлению ассортиментом и разработке новых продуктов (NPD, R&D). В программе — образовательные сессии по NPD, реальные кейсы, дебаты «Технолог vs Маркетолог», разборы успехов и провалов запусков, а также тренды ингредиентов, цифровизация и применение AI в разработке продуктов. В числе основных тем: внедрение системы StageGate; бюджетирование NPD; оптимизация SKU; технологические платформы; разработка продуктов под ценовые сегменты; цифровизация и AI в NPD и так далее.

Елена Федотова