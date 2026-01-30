«Сейчас все внимание приковано к Ирану»

Россия и Украина заключили энергетическое перемирие до 1 февраля. Речь идет о моратории на взаимные удары по соответствующим объектам. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, также обещал соблюдать договоренности. При этом он вновь подтвердил отсутствие компромисса по вопросу территорий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что некое движение к миру все же наметилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Энергетическое перемирие, о чем так много говорили ранее, заключено, причем, что характерно, без всяких переговоров. В Кремле подтвердили просьбу Дональда Трампа к российскому коллеге воздержаться от ударов по украинской энергетике по причине сильных морозов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мораторий будет действовать до 1 февраля. Официальная цель такого решения — создание благоприятных условий для двусторонних консультаций Москвы и Киева, которые как раз на указанную выше дату и запланированы.

Владимир Зеленский уже подтвердил, что в эту ночь ударов по энергетике не было, и обещал перемирие соблюдать. При этом президент Украины сделал ряд достаточно жестких заявлений, в частности, о том, что территориальный вопрос, который является главным на переговорах, по-прежнему не решен. Выводить войска из Славянско-Краматорской агломерации украинский лидер не намерен так же, как и идти на уступки по Запорожской АЭС, за которую страна намерена воевать. Компромисс в этой части не достигнут. Американское предложение об организации на Донбассе свободной экономической зоны Киев также не устраивает.

Досталось от господина Зеленского и ближайшим союзникам — европейцам. Критический подход к ним — это своеобразный тренд украинской власти в последние дни. По словам президента, партнеры задержали оплату ракет для систем ПВО, в итоге во многом поэтому столица и многие другие украинские города замерзают. Американцы нынче ничего без оплаты не поставляют. В свою очередь, некоторые российские официальные лица также выступили с жесткими заявлениями в отношении Киева: больших уступок ему ждать не стоит. Тем не менее можно сказать, что подобные выпады сторон в отношении друг друга накануне очередных переговоров являются привычной практикой. Это нужно, чтобы показать непримиримый настрой и не дать повода для обвинений в сдаче позиций.

Впрочем, есть большая проблема — Америка и лично Дональд Трамп сейчас вплотную заняты Ираном. Без участия высоких представителей США шансов добиться прогресса на консультациях в Абу-Даби или где-то еще, скажем так, значительно меньше, тем более когда нет согласия по ключевым вопросам.

Американцы в этом процессе являются авторитетной и побуждающей силой, назовем это так. Вместе с тем определенное движение все-таки есть. Да, энергетическое перемирие заключено на символический срок, однако при желании его всегда можно продлить. Также есть вариант прекращения огня в районе упомянутой Запорожской АЭС с целью хотя бы не допустить окончательного выхода станции из строя. И так потихонечку-помаленечку можно прийти к определенному решению, пусть и промежуточному. Надежды на это, конечно, немного. При этом основные посредники — Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер, и Дональд Трамп — демонстрируют безграничный оптимизм. Сделка, по их словам, почти рядом. Впрочем, подобная ситуация продолжается почти год, и, как мы видим, воз особо никуда не сдвинулся. Как бы то ни было, сейчас все внимание приковано к Ирану. Мир опять в напряжении и ждет развязки. Так что переговоры России и Украины в Абу-Даби 1 февраля вполне могут и не состояться. Возможно, в этом случае Трамп вновь попросит о чем-то российского коллегу, а это тоже по-своему дипломатия.

Дмитрий Дризе