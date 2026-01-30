В Ульяновской области ввели ограничения и на федеральных трассах

На федеральных автодорогах Ульяновской области вводят ограничение движения для автобусов и грузовиков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ульяновской области, ссылаясь на информацию ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Как отмечает «Волго-Вятскуправтодор», в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады, метель, снежные заносы на дорогах) 30 февраля с 17:30 вводится временное ограничение движения автобусов и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения Р-241 «Казань–Буинск–Ульяновск» подъезд к Самаре (с км 180+878 по км 326+367); Р-241 «Казань–Буинск–Ульяновск» (с 136+969 по км 180+878); Р-178 «Саранск– Сурское–Ульяновск» (с км 97+900 по км 220+776); М-5 «Урал» «Москва–Рязань–Пенза–Самара–Уфа– Челябинск», подъезд к Ульяновску (с км 199+000 по км 295+100); А-151 «Цивильск–Ульяновск» (с км 136+710 по км 199+000) в Ульяновской области.

Отмечается, что ограничение действует до улучшения погодных условий.

Ранее региональный минтранс сообщал о введении ограничений для автобусов и грузовых автомобилей на региональных и межмуниципальных дорогах.

Согласно прогнозам, снегопад с ветром до 8-10 метров в секунду продолжится в субботу и воскресенье.

Андрей Васильев, Ульяновск