В Черноземье 3 февраля ожидается небольшое потепление, до –31°C

Во вторник, 3 февраля, жителей Черноземья ожидает особенно холодное утро, но после возможно небольшое потепление. В большинстве областей будет солнечно. Температура составит от –31°C до –15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура будет на уровне –27°C, днем она поднимется до –19°C, вечером опустится до –21°C и еще до –23°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет –29°C, днем температура поднимется до –21°C, а вечером и ночью составит –22°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит –27°C, днем и вечером — –20°, а ночью опустится до –22°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –28°C, днем, вечером и ночью температура составит –21°C…–22°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет –25°C, днем и вечером температура поднимется до –18°C…–15°C. Ночью похолодает до –20°C. Ветер до 4 м/с. Ожидается облачность с прояснениями.

В Тамбове утром ожидается –31°C, днем, вечером и ночью температура составит –24°C. Ветер до 2 м/с. Возможна облачность с прояснениями.

Алина Морозова