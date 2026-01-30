Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 5,8 млрд руб. против «Семейного капитала»

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других регионах обвиняемыми была организована работа кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал». Организация привлекала средства населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. В дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили полученные от граждан средства и распорядились ими по своему усмотрению, говорится в материалах дела.

В результате пострадали 5997 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 5,8 млрд руб. Итоги расследования, проведенного Следственным департаментом МВД России, рассмотрит Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, в который направлено громкое дело. Ранее в отношении фигурантов уже был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении 43 млн руб. у пайщиков «Семейного капитала».

Николай Сергеев