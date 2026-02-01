В Черноземье 2 февраля ожидается похолодание, до –29°C

В понедельник, 2 февраля, в Черноземье окрепнут морозы. Температура будет варьироваться от –20°C до –29°C. В большинстве областей ожидается солнечная погода, без осадков. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –26°C, днем она поднимется до –20°C, вечером опустится до –23°C и к ночи вернется на отметку –26°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром и вечером ожидается –24°C, днем воздух немного прогреется до –20°C, а к ночи будет –28°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром будет –24°C, днем — –20°C, вечером температура понизится до –23°C и еще до –26°C ночью. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром и вечером термометр покажет –25°C, днем столбик поднимется до –21°C, а ночью опустится до –28°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле температура будет варьироваться от –23°C до –21°C, а ночью похолодает до –25°C. Ветер до 4 м/с. Ожидается облачность с прояснениями.

В Тамбове утром температура составит –24°C, днем она поднимется до –21°C, вечером опустится до –25°C, а к ночи похолодает до –29°C. Ветер до 3 м/с. Временами возможна облачность с прояснениями.

Алина Морозова