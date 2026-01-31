В Черноземье 1 февраля ожидается солнечная погода, до –23°C

В воскресенье, 1 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная погода. В большинстве областей будет солнечно, без осадков. Температура будет варьироваться от –15°C до –23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит –17°C, вечером она опустится до –20°C и еще до –23°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет –17°C, днем столбик термометра опустится до –18°C, к вечеру до –21°C и еще до –23°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Курске ожидается –19°C…–20°C, к ночи похолодает до –22°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке температура будет колебаться от –18°C до –20°C, а к ночи понизится до –23°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле будет –20°C …–22°C. Ветер до 5 м/с. Ожидается облачность с прояснениями. Осадков не должно быть.

В Тамбове утром температура составит –15°C, днем понизится до –16°C, вечером до –19°C, а к ночи похолодает до –22°C. Ветер до 4 м/с. В первой половине дня прогнозируются облачность с прояснениями и снег.

Алина Морозова