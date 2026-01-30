REASkills-2026 соберет в Нововоронеже 180 специалистов атомной отрасли и студентов профильных вузов

Со 2 по 6 февраля в городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже состоится юбилейный X дивизиональный чемпионат профессионального мастерства Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» «REASkills-2026».



Фото: Ольга Мартынова

Город примет специалистов в шести компетенциях: «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Промышленная механика и монтаж», «Неразрушающий контроль», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Управление коммуникациями», также в этом году впервые пройдут соревнования в новой компетенции «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование».

«Коммерческий диспетчер — это специалист, который понимает правила рынка электроэнергии и при этом отлично знает, как работает оборудование атомной станции. Его основная задача — планировать и коммерчески управлять режимом работы электростанции, чтобы достичь наибольшей эффективности реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Этому не учат в вузах, опыт приходит только в реальной работе и через обмен практиками с коллегами. Именно поэтому соревнования по этой компетенции так важны: они помогают находить лучшие решения, делиться опытом и расти профессионально», — подчеркнула главный эксперт новой компетенции Ольга Роговина.

Для участия в «REASkills-2026» в Нововоронеж приедут представители российских АЭС, филиалов Атомэнергоремонта, Атомтехэнерго, ОДИЦ РБМК, ОДИЦ ВВЭР, концерна «Титан-2», «Росатом Энергосбыт», центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» — всего около 170 человек. В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» примут участие студенты из Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина, Севастопольского государственного университета, Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ и Казанского энергетического колледжа.

Нововоронежскую АЭС представят на чемпионате 9 участников, 8 экспертов-компатриотов и 2 эксперта с особыми полномочиями в таких компетенциях, как «Цифровое ПСР-предприятие», «Неразрушающий контроль», «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Управление коммуникациями», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». В двух компетенциях произошла смена поколений — предыдущие участники-чемпионы стали экспертами для участников-новичков.

Всего по итогам отбора в чемпионате примут участие 677 человек, из них 562 — работники предприятий Электроэнергетического дивизиона, около 100 — студенты вузов и колледжей, а также 15 внешних участников из других дивизионов госкорпорации «Росатом». Помимо Нововоронежа, он пройдет в Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Новоуральске.

Победители «REASkills-2026» войдут в сборную команду «Росэнергоатома» и будут защищать честь Концерна на отраслевом чемпионате AtomSkills.