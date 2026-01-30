Более 1,3 тыс. жителей Бодайбо в Приангарье остались без воды из-за аварии

Без водоснабжения остались более 1,3 тыс. жителей города Бодайбо в Иркутской области. В связи с перемерзанием водовода из-за низких температур остановлена работа четырех котельных, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, под отключения попали 141 жилой дом, а также школа № 3 и специальная коррекционная школа. К устранению последствий аварии привлечены силы МЧС и спецтехника золотодобывающего предприятия. Для жителей организованы два пункта временного размещения в детских садах № 32 и № 35.

Инцидент произошел утром 30 января. Тогда же власти муниципалитета объявили режим повышенной готовности на территории города. Областным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура поставила на контроль ход его расследования.

Согласно данным Иркутского УГМС, в ночь на 31 января в Приангарье ожидается похолодание до -25 градусов. Днем 1 февраля температура воздуха будет в районе -10 градусов, местами возможны порывы до 13 м/с.

Александра Стрелкова