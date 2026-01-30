Орешкин заявил о завершении старой модели глобализации

Прежняя модель глобализации подошла к концу, убежден замглавы администрации президента (АП) России Максим Орешкин. При этом, по его словам, эта эпоха принесла миру много хорошего.

«Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай и Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах»,— сказал господин Орешкин на открытии январских экспертных диалогов в Национальном центре «Россия» (цитата по «РИА Новости»).

Среди ведущих трендов, определяющих вектор развития мировой экономики, замглавы АП назвал суверенитет, новый уровень автоматизации, цифровые валюты, трансформацию человека в новую технологическую эру, а также демографический дисбаланс.

Кроме того, на смену лидеру мировой экономики первой четверти XXI века — Китаю — приходят другие государства, считает Максим Орешкин. Среди них замглавы АП перечислил Индонезию, Индию и крупные африканские государства, например Нигерию.