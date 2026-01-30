Житель Твери получил пожизненное за изнасилование и убийство 13-летней девочки

Жителя Твери, который изнасиловал и задушил 13-летнюю девочку, суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что 21 марта 2025 года 34-летний житель Твери ехал на автомобиле в сторону деревни Рязаново и увидел 13-летнюю девочку на обочине. Угрожая применить физическую силу, он посадил ребенка в машину. Приехав к СНТ «Ручеек», он вывел школьницу из автомобиля, ударил ее по голове и телу, изнасиловал, задушил и попытался спрятать труп.

Убийцу задержали 29 марта, на следующий день ему предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании и заключили под стражу. Суд вынес приговор 30 января 2026 года. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся пожизненный срок — в исправительной колонии особого режима. Суд также обязал жителя Твери выплатить 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.