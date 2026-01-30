Экс-управляющего кухней ресторана «Токио-City» оштрафовали за антисанитарию

Приморский районный суд оштрафовал бывшего управляющего кухней ресторана «Токио-City» на проспекте Сизова Шерзода Меликмуродова на 550 тысяч рублей. за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и покушение на мелкое взяточничество. Об этом сообщила 30 января объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Меликмуродов, будучи ответственным за соблюдение норм на кухне, допустил халатность, в результате чего была выпущена продукция, зараженная сальмонеллой.

Позже, в мае 2025 года, он попытался дать взятку в 3,4 тыс. рублей сотруднику ДПС на Синопской набережной, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем без документов.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Помимо штрафа, он обязан выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда одному из пострадавших.

После инцидента, случившегося в ноябре 2024 года, сеть ресторанов «Токио-City» заявила о введении дополнительных, более строгих внутренних мер контроля за соблюдением санитарных правил. В компании также сообщили, что связались со всеми пострадавшими и оказали им необходимую поддержку.

