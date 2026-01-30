В Прикамье ДТП погибли три пациента, возвращавшиеся с гемодиализа, и водитель

На трассе Кудымкар-Карагай произошло ДТП с участием санитарного автомобиля. Как сообщает минздрав Прикамья, в медицинской «Ладе Ларгус» находились водитель и четверо больных, которые возвращались с процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай. В результате столкновения с другим авто, в «Ладе» погибли три пациента и водитель. Еще один вместе с водителем другой машины были госпитализированы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.

Как сообщает прокуратура Пермского края, надзорный орган устанавливает обстоятельства ДТП. На место выехал Кудымкарский городской прокурор Дамир Гарифуллин. Проверку по факту трагедии проводят сотрудники ГАИ. ГУ МВД по Пермскому краю сообщает, что, по предварительным данным, водитель «Лада» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой.