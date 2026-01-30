Жительницу Балашихи задержали по подозрению в попытке поджога ТЦ

Сотрудники полиции задержали жительницу подмосковной Балашихи 2007 года рождения. Ее подозревают в попытке поджога торгового центра (ТЦ) под влиянием неизвестных. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, задержанная облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала совершить поджог. Ее остановили очевидцы, после чего передали полицейским. По словам девушки, она выполняла указания неизвестных, которые связались с ней по телефону.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК и по ст. 205 УК.