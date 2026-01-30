Челябинцу дали пять лет колонии за попытку продать пистолет

Копейский городской суд вынес приговор жителю Челябинска, обвиняемому в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. ст. 222 УК РФ). Ему назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали жителя Челябинска в сентябре 2025 года с поличным. «Установлено, что лицо с целью личной выгоды совершило попытку сбыта боевого самозарядного стрелкового оружия, а также боеприпасов к нему»,— сообщает ведомство Сотрудниками Управления злоумышленник был задержан с поличным.

Уголовное дело возбудило и расследовало следственное подразделение УФСБ. Приговор не вступил в законную силу.